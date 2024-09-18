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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية خططها الاستثمارية فى مصر

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع تنجكو محمد توفيق الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس الماليزية بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيوفيزيقي محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، على هامش مشاركته فى مؤتمر " جازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. 

وأوضح بدوى أن اللقاء تناول موقف استثمارات المجموعة الحالية في مصر وخططها لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ولا سيما في مجال البحث والاستكشاف، كما تم استعراض استثمارات بتروناس الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع إدكو لإسالة الغاز، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة في ظل تنامى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بدوى أنه تم ايضًا بحث موقف مشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط التي تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية المشغل الرئيسي حيث من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة العاشر قبل نهاية العام الجاري، بينما من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الحادية عشر خلال الربع الثاني من عام 2025.

وقد أكدت الشركة التزامها بالعمل على تنفيذ المشروعين وفقًا للبرنامج الزمني المخطط، وفي هذا الصدد، حث الوزير شركة بتروناس على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للدخول كمشغل في عدد من المناطق من خلال التنسيق مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لأنشطة بتروناس، والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات لزيادة صادراتها من الغاز من محطة أدكو لإسالة الغاز.

 

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البترول والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية المتاحة القابضة للغازات الطبيعية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بولاية تكساس شركة شل العالمية

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