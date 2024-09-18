تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

فوجئ سكان بلدة تركية نائية بهوية الطبيبة الجديدة التي ستعمل في المركز الصحي الوحيد في منطقتهم، وهي ملكة جمال البلاد، التي تُوّجت باللقب قبل أيام فقط.

ملكة جمال تركيا طبيبة بمنطقة نائية

وأظهرت قوائم التعيينات للخدمة الإلزامية، التي تفرضها وزارة الصحة التركية على الأطباء حديثي التخرّج، اسم ملكة جمال تركيا لعام 2024، "إيديل بنغول" في المركز الصحي لبلدة "يايلا ديري".

البلدة، التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي والنحل، يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة بقليل، ويحيط بها عدد من القرى، وتتبع ولاية "بينغول" شرقي تركيا.

ووجد خبر تعيين ملكة الجمال لديهم ترحيبًا فور نشره في وسائل الإعلام المحلية، إذ سيتاح لهم تلقي العلاج عند شخصية مشهورة، يتابع أخبارها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تبدأ الطبيبة "الملكة" عملها في المركز الصحي بالبلدة خلال أيام قليلة، في تجربة جديدة وفريدة عليها وعلى مرضاها.

واختارت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال تركيا، وهي منظمة خاصة، الشابة "إيديل" لتفوز باللقب للعام الجاري على حساب 19 متسابقة أخرى، في حفل أقيم بمدينة إسطنبول قبل نحو أسبوع، وأثار انتقادات حول أحقيتها باللقب.

وتبلغ إيديل من العمر 24 عامًا، وطولها 180 سنتيمترًا، وهي خريجة كلية الطب في جامعة "كوتش" التركية الخاصة.

وستمثل الشابة الفائزة تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام بداية العام المقبل 2025.