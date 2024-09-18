الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عطل تقني يضرب طائرة تقل وزيرين سويديين إلى تركيا

مطار، فيتو
مطار، فيتو

عادت طائرة تقل وزيرة الخارجية ووزير العدل السويديين إلى ستوكهولم،  اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لعطل تقني وهي في طريقها إلى تركيا، وهو ما سينجم عنه تأجيل اجتماع أمني مهم.

 

تعطل طائرة تقل وزيرين سويديين

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنه ليس هناك أي خطر على طاقم الطائرة وركابها، بينما سيجري العمل على تحديد موعد جديد للاجتماع.

وكان من المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد ووزير العدل جونار سترومر أول اجتماع لهما مع مسؤولين أتراك، لمناقشة اتفاق أمني تم التوصل إليه لضمان موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 مخاوف انقرة من موقف السويد

ووافقت تركيا على انضمام السويد إلى الحلف في يناير بعد تأجيل استمر أكثر من عام، بسبب مخاوف أنقرة من موقف السويد بشأن جماعات وأفراد تعدهم إرهابيين، وكذلك حظر على تصدير الأسلحة رفعته ستوكهولم في وقت لاحق.

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