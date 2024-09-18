الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رياضة

تعرف علي المدرب الجديد لفريق روما بعد إقالة دي روسي

روما
روما

كشفت تقارير إعلامية إيطالية علي تولي  الكرواتي إيفان يوريتش، القيادة الفنية لفريق روما الإيطالي خلفا للمدرب دانييلي دي روسي الذي تمت إقالته صباح اليوم الأربعاء.  

وأكدت العديد من التقارير علي  أن المدرب الكرواتي وصل صباح اليوم إلى المدينة الرياضية لنادي روما، حيث خاض مع الفريق مرانه الأول كمدرب جديد للذئاب.

ووفقا للأنباء المنتشرة فإن المدرب سيتواجد في هذا المنصب حتى نهاية الموسم الحالي، كما يتواجد اتفاق بينه وبين النادي أنه في حالة تأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم المقبل فسوف يتم تمديد عقده مع الفريق. 

روما يعلن إقالة دي روسي  

وأعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه لسوء النتائج مع النادي منذ بداية الموسم.

وحقق روما 3 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.

وكان فريق روما بقيادة مدربه دي روسي تعادل مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي.

وتقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تشكيل روما ضد جنوى

وتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم ولم يشارك خلال اللقاء.

وجاء تشكيل روما الأساسي لمواجهة جنوى على النحو التالي:
سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.

 

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