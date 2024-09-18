معرض أهلًا مدارس بفيصل، واحة المنتجات الطبيعية للعسل والزيوت (فيديو وصور)

يُعد معرض أهلا مدارس بالطالبية فيصل وجهة مثالية لعشاق المنتجات الطبيعية عالية الجودة، حيث يوفر المعرض مجموعة واسعة من منتجات مدينة مرسى مطروح التي تغطي احتياجات العناية بالصحة والجمال، بدءًا من العسل الطبيعي النقي وصولًا إلى الزيوت النباتية والتوابل العطرية.

كنوز طبيعية من قلب الطبيعة

يتميز معرض أهلا مدارس بفيصل بتقديم مجموعة متنوعة من العسل الطبيعي، والتي تشمل العسل الجبلي الطبيعي الذي يتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة وتحارب الأمراض.

ويتوفر أيضا عسل البرسيم الذي يتميز بلونه الفاتح وطعمه الحلو اللطيف، وهو غني بالكالسيوم والحديد، مما يجعله مفيدًا لعظام الأسنان والعضلات، بالإضافة إلى عسل السدر اليمني ويعتبر من أغلى أنواع العسل، حيث يصل سعر الكيلو منه إلى 2500 جنيها ويتميز بلونه الداكن وطعمه المر قليلًا، وهو غني بالمعادن والفيتامينات المضادة للأكسدة، مما يجعله مفيدًا في علاج العديد من الأمراض.

فوائد العسل الطبيعي

لا يقتصر دور العسل على كونه مُحليًا طبيعيًا، بل يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، منها تقوية جهاز المناعة إذ يساعد العسل على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، وأيضا يساهم العسل في تحسين عملية الهضم ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي، ويعتبر العسل مصدرًا سريعًا للطاقة، ويساعد على زيادة النشاط والحيوية.

منتجات أخرى مميزة

بالإضافة إلى العسل، يوفر معرض أهلا مدارس بالطالبية فيصل مجموعة متنوعة من المنتجات الطبيعية الأخرى، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يتميز بجودته العالية وفوائده الصحية المتعددة، حيث يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحمي القلب.

ويقدم المعرض أيضا الزيت الحار ومجموعة من المنتجات الطبيعية الفريدة من منطقة مطروح، والتي تتميز بجودتها العالية ونكهتها المميزة، بالإضافة إلى الجنسنج وحبوب اللقاحالتي تعتبر من المكملات الغذائية الطبيعية التي تساعد على زيادة الطاقة وتحسين التركيز.

ويتاح بالمعرض أيضا شمع العسل الأسود الذي يدخل في العديد من الاستخدامات، مثل صناعة الشمع والعناية بالبشرة والشعر.

أسعار العسل والزيوت الطبيعية بمعرض أهلا مدارس

يقدم معرض أهلا مدارس بفيصل 30% خصم على كل منتجات العسل والزيوت الطبيعية بمناسبة افتتاح المعرض، وتشمل قائمة الأسعار:



لتر زيت بذر كتان بـ 350 بدلا من 400 جنيه

شمع العسل بـ 400 بدلا من 600 جنيه

لتر زيت زيتون سيناوي 350 بدلا من 400 جنيه

ستيفيا بديل السكر بـ 50 بدلا من 80 جنيه

عسل جبلي صحراوي بـ 350 بدلا من 500 جنيه

عسل برسيم خام بـ 200 بدلا من 250 جنيه

جينسينج الجرام بـ 20 جنيه