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اقتصاد

خبير يعدد المزايا الاقتصادية لدخول مصر في صفقة تطوير "رأس بناس"

على الادريسي - فيتو
على الادريسي - فيتو

رأس بناس، بعد تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام الماضية حول طرح منطقة "رأس بناس" على مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار وتنميتها على غرار صفقة رأس الحكمة، ظهر العديد من التساؤلات حول هذه المنطقة وجدواها الاستثماري في ظل التحفيزات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

 

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معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

 

تعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية

ومع تركيز الحكومة على تعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة، حرصت الحكومة على وضع خطة استثمارية لمنطقة رأس بناس، والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق السياحية على سواحل البحر الأحمر لتنميتها وجعلها واحدة من أكبر الوجهات السياحية في المنطقة.

 

طرح منطقة رأس بناس للتطوير، فيتو

 

أهمية تطوير منطقة "رأس بناس"

تمثل عملية تطوير منطقة رأس بناس، أهمية كبيرة للحكومة المصرية، وهذا لأنها تتميز بموقعها الجغرافي الواعد، بالإضافة إلى واجهتها البحرية الكبيرة على البحر الأحمر، كما تتمتع المنطقة باحتوائها على "لسان بحرى" متميز طوله 50 كم، مما يجعلها واحدة من أكثر الاستثمارات التي سوف تعمل على انتعاشة الاقتصاد المصري وتحقيق نهضة تنموية كبيرة.

 

 منطقة رأس بناس هي منطقة استراتيجية تقع على البحر الأحمر

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي، إن منطقة رأس بناس هي منطقة استراتيجية تقع على البحر الأحمر، ويعتبر تطوير هذه المنطقة جزءًا من رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة. 

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن استعداد مصر لدخول صفقة تطوير منطقة رأس بناس يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية مهمة ويعزز ثقة الاستثمار الأجنبي.

 

منطقة رأس بناس، فيتو

 

استعداد مصر لدخول صفقة منطقة رأس بناس

وكشف الخبير الاقتصادي عن مدى استعداد مصر لدخول صفقة منطقة رأس بناس، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستثمر في البنية التحتية في هذه المنطقة، بما في ذلك تحسين الموانئ، الطرق، والمرافق السياحية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات، وهذا لأن المناطق الساحلية تتصدر اهتمامات الحكومة لجذب المستثمرين.

وتابع: أما بالنسبة للموقع الاستراتيجي، فإن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، مما يجعلها مركزا هاما للتجارة الدولية، النقل البحري، والنشاطات السياحية، وهذا بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن الخطط القومية لتطوير الساحل الجنوبي لمصر، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة لزيادة معدلات النمو الصناعي والاستثمار الأجنبي.

 

على الادريسي - فيتو 

 

الآثار الاقتصادية لتطوير منطقة رأس بناس

وأوضح أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي سوف تعود على الاقتصاد المصري من تطوير منطقة رأس بناس، والتي تتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية، مع تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن المنطقة ستجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات السياحة، النقل، والصناعة، خاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأضاف أن من بين المكاسب أيضا، تحفيز التجارة الدولية، وهذا لقرب رأس بناس من الممرات المائية الرئيسية، مما يجعلها منطقة حيوية للتجارة الدولية، ويساهم في زيادة حجم التجارة البحرية لمصر.

وتابع: وتأتي من المكاسب تطوير قطاع السياحة، وهذا كونها منطقة ساحلية رائعة، يمكن أن يؤدي تطويرها إلى تعزيز السياحة، مما يزيد من إيرادات مصر من هذا القطاع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متعددة، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.

 

تأثير الصفقة على ثقة الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى أن هناك عدة تأثيرات للصفقة على ثقة الاستثمار الأجنبي، يأتي من أبرزها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وهذا لأن تطوير البنية التحتية والمرافق سيجعل من مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصةً في الصناعات اللوجستية والطاقة المتجددة.

 

 

 

استقرار اقتصادي طويل الأمد

وتابع: يأتي هذا بجانب استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار لفترات طويلة، مؤكدا أن دخول مصر في صفقة تطوير منطقة رأس بناس يعزز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقد تفوق صفقة رأس الحكمة.

 

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اقتصاد الاستثمار الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق مستثمر

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