إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

رأس بناس، كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تطورات جديدة في حصول السعودية على رأس بناس بعد صفقة رأس الحكمة التي حصلت عليها الإمارات.

تحسين مناخ الاستثمار

وقال “شكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: هناك ضغط شديد من الدولة للعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتصدير العقار في أكبر صوره للعالم.

بعد صفقة رأس الحكمة..السعودية تقترب من رأس بناس

وأوضح: صفقة رأس الحكمة إحدي أكبر الصفقات الدولية في العقار والحكومة تحاول العمل على صفقات أخرى موازية مثل رأس بناس التي تتميز بالصفاء الكبير في مياهها ومن أكثر المناطق التي بها شعب مرجانية وبها محمية طبيعية.

جدية السعودية للحصول على رأس بناس

وأكد: هناك جدية شديدة من الجانب السعودي في الجانب التفاوضي من أجل الحصول على رأس بناس، متابعا: نحن في طريقنا السليم ولكنه سيأخذ بعض الوقت.

وتعد منطقة رأس بناس جنة البحر الأحمر، وتقع جنوب مدينة مرسى علم بحوالي 140 كيلو مترا، وتمتاز بموقعها الجغرافي، حيث تشبه الجزيرة، لأنها تمتد داخل مياه البحر الأحمر على شكل لسان بطول 50 كيلومترا.

وتضم رأس بناس عدة نقاط للغوص، وتعتبر من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث تضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية البكر في مصر والعالم، وهي واحدة من أفضل المناطق جذبًا للاستثمار السياحي في المستقبل القريب.