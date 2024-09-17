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رياضة

أحمد حسن: المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف على رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز،
رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فيتو

رمضان صبحي، قال أحمد حسن “الصقر” نجم منتخب مصر السابق، إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت أن تستأنف على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز أمام المحكمة الرياضية الدولية وستطالب بإلغاء قرار لجنة الاستماع وتطالب بإيقافه 4 سنوات

ونشر أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قال فيه: “الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف على قرار رمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية الدولية وتطالب بإلغاء قرار لجنة الاستماع وتطالب بإيقافه 4 سنوات”.

 

وغاب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية لتعرضه للإيقاف منذ مايو الماضي بسبب أزمة المنشطات واتهامه بالتلاعب بعينة الاختبار خلال إحدى مباريات الفريق الأفريقية.

مباريات غاب عنها رمضان صبحي عن بيراميدز 

ومنذ قرار إيقاف رمضان صبحي في  مايو الماضي   غاب اللاعب عن ثماني مباريات لفريقه حتى مواجهة النصر الأخيرة بكأس مصر. 

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه بالدوري أمام الجونة وسموحة مباراتين وبلدية المحلة والمقاولون والاتحاد والأهلي وأمام النصر بكأس مصر.

قرار إيقاف رمضان صبحي 

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 26 مايو الماضي رسميا  إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات حتى 6 يونيو الماضي، لحين عقد جلسة الاستماع والفصل النهائي في القضية بسبب العينة التي أخذت منه في 3 أبريل الماضي وطلبوا ردا من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر. 

رمضان صبحي أحمد حسن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بيراميدز المحكمة الرياضية الدولية

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