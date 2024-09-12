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رياضة

بيكهام يصل إلى السويد لحضور جنازة إريكسون مدرب إنجلترا السابق

بيكهام يصل إلى السويد
بيكهام يصل إلى السويد لحضور جنازة إريكسون، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وصل إلى السويد، اليوم الخميس، وذلك قبل مراسم جنازة المدرب الراحل سفين جوران إريكسون.

وتوفي إريكسون يوم 26 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 76 عامًا، وذلك بعد 8 أشهر من إعلان إصابته بسرطان البنكرياس.

وكان بيكهام قائدًا لمنتخب إنجلترا تحت قيادة إريكسون، والذي تولى المسؤولية بين عامي 2001 و2006، وزار مدربه السابق في السويد خلال يونيو الماضي.

ووصل بيكهام إلى مطار كارلستاد، والذي يبعد بمسافة قصيرة بالسيارة عن بلدة تورسبي التي تبعد عن العاصمة السويدية ستوكهولم 310 كيلومترات.

موعد جنازة إريكسون

وستقام الجنازة، غدًا الجمعة، في كنيسة فريكساند، ونشرت وسائل الإعلام السويدية صورا لبيكهام وهو يدخل أحد الفنادق في كارلستاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن روي هودجسون مدرب إنجلترا السابق، والذي وصل إلى تورسبي أيضًا اليوم الخميس "إنه لشرف عظيم أن أحضر جنازته رغم أنه يوم حزين".

 

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