معسكر داخلي لفريق المقاولون العرب النسائي استعدادًا للموسم الجديد

الكرة النسائية، انطلقت فعاليات المعسكر الداخلي لفريق المقاولون العرب النسائي، والذي يستمر لمدة أسبوع في الفندق الداخلي بمقر النادي.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي 2025/2024.

ويشمل جدول أعمال المعسكر تدريبات فنية وبدنية مكثفة، بالإضافة إلى تمارين تكتيكية ومباريات ودية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والجاهزية لدى اللاعبات.

ويتولى الإشراف على الجهاز الفني لفريق المقاولون الكابتن مجدي مصطفى، بينما تتولى الكابتن هبة رزق منصب المدير الفني، ويعاونها الكابتن محمد زيادة مدربا عاما والكابتن عمر شكر كمدرب لحراس المرمى. كما يتولى الكابتن أحمد صفا إداري الفريق، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مهمة أخصائي إصابات الملاعب.

يعتبر هذا المعسكر خطوة هامة في تطوير الفريق، وتحقيق أهدافه في الموسم القادم.

وتعاقد نادي المقاولون العرب مع 9 لاعبات لتدعيم فريق الكرة النسائية استعدادا لبطولة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي والزمالك.

وجاءت اللاعبات المنظمات للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون كالتالي:

عبير حجاج نادي اتحاد بسيون

زيزي يحيى نادي وادي دجلة

ابتسام أحمد نادي مودرن سبورت

ريهام علي سليمان نادي اتحاد بسيون

أميرة سعيد نادي مودرن سبورت

هدي عبد اللطيف نادي اتحاد بسيون

الاء ابراهيم نادي منتخب السويس

نورا محمد السودان

أمل محمد نادى المعادى واليخت

ويفتتح فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة مركز شباب الأميرية.

قرعة الكرة النسائية

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك مع الأهلي

المقاولون العرب مع م ش الأميرية

المصري مع زد إف سي

وادي دجلة مع الطيران

مودرن سبورت مع بالم هيلز

المعادي واليخت مع توت عنخ أمون

اتحاد بسيون مع البنك الأهلي

الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي

دلفي مع انبي

الجونة باي