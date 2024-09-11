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رياضة

المقاولون العرب النسائي يخوض أولى ودياته استعدادا للدوري الممتاز

المقاولون العرب النسائي
المقاولون العرب النسائي يخوض أولي ودياته

حقق فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم فوزًا كبيرا في أولى مبارياته الودية استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز  للموسم الرياضي2025/2024، بعدما تغلب على مركز شباب المحلة بنتيجة 7 - 0.

وسجلت كلا من رحمة مسعود وعبير محمد ثلاثة أهداف ونور أحمد هدف.

يقود فريق سيدات المقاولون جهاز فني تحت إشراف يسري عبد الغني رئيس القطاع، ومجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية، وهبه رزق كمدير فني، بالإضافة إلىمحمد زيادة مدربًا وعمر شكرمدربًا لحراس المرمى وأحمد صفا إداري، والدكتورة رهف فاروق أخصائية إصابات ملاعب.

وتعاقد  نادي المقاولون العرب مع 9 لاعبات لتدعيم فريق الكرة النسائية استعدادا لبطولة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي والزمالك.

 

وجاءت اللاعبات المنظمات للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون كالتالي:


عبير حجاج         نادي اتحاد بسيون 
زيزي يحيى          نادي وادي دجلة 
ابتسام أحمد       نادي مودرن سبورت 
ريهام علي سليمان نادي اتحاد بسيون 
أميرة سعيد          نادي مودرن سبورت 
هدي عبد اللطيف   نادي اتحاد بسيون 
الاء ابراهيم            نادي منتخب السويس 
نورا محمد            السودان 
أمل محمد              نادى المعادى واليخت

 

ويفتتح فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة مركز شباب الأميرية.

قرعة الكرة النسائية

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك مع الأهلي 
المقاولون العرب مع م ش الأميرية 
المصري مع زد إف سي 
وادي دجلة مع الطيران
مودرن سبورت مع بالم هيلز
المعادي واليخت مع توت عنخ أمون 
اتحاد بسيون مع البنك الأهلي 
الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي 
دلفي مع انبي 
الجونة باي

 


وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن تعيين الكابتن مجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية والتعاقد مع الكابتن هبة رزق في منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية الأول.

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