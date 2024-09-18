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محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى بلطيم

تمهيد الطرق ببلطيم
تمهيد الطرق ببلطيم

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق علي مستوي المحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق بنطاق الوحدات المحلية بقري« الشيخ مبارك والشهابية والزهراء »، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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