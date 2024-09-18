مدبولى: نستهدف جذب استثمارات أجنبية في كل القطاعات الصناعية
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة وبدعم من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تستهدف اجتذاب عدد اكبر من الشركات الأجنبية في كل القطاعات الصناعية.
أكبر نسبة من الشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر
وأشار مدبولى إلي أن توجه الدولة يستهدف هذا الأمر في كل القطاعات الصناعية بحيث يكون هناك اكبر نسبة من الشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر موضحا أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات خلال للمرحلة المقبلة.
افتتاح مصانع شركة بيكو للاجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لافتتاح مصانع شركة بيكو للاجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان بمرافقة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل.
وأوضح رئيس الوزراء أن “مصر تعمل علي ايجاد مزيد من التسهيلات لكافة المصانع الراغبة في التواجد بالسوق المصري حيث حصلت شركة بيكو علي الرخصة الذهبية العام الماضي واليوم نشهد افتتاح المصنع في اقل من عام، ويعمل بالمصنع ٦٠٠ عامل الان ونتطلع إلى زيادة العدد الي ٢٠٠٠ عامل في القريب العاجل”.
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