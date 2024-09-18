البورصة المصرية، تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بمنتصف التداولات
البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغت 71 ألف عملية تداول.
وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
- الإسكندرية للخدمات.
- مستشفى النزهه الدولى.
- غاز مصر.
- كفر الزيات.
- حديد عز.
الأسهم الأكثر انخفاضًا
- الإسكندرية الوطنية.
- ثمار.
- القاهرة الوطنية.
- جراند انفستمنت.
- القاهرة للإسكان.
بالأرقام.. كواليس اتجاه حركة المؤشرات منتصف جلسة اليوم
- ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30307 نقطة.
- صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة.
- وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة.
- وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.
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