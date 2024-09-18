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اقتصاد

البنك الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة بعد ساعات

جيروم باول رئيس الفيدرالي
جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي

البنك الفيدرالى الأمريكى، يترقب العالم  نتائج اجتماع  البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات المقبلة، حيث يعد اجتماع  اليوم هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2024.

 وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو ” مواعيد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وأبرز التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة. 

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البنك الفيدرالى الأمريكى يحسم مصير أسعار الفائدة.. بعد ساعات 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024،  لتحديد مصير سعر الفائدة ومناقشة سعر الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري للنظر فيما يتعلق بسعر الفائدة ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024، كما أنه من المتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.
 

 

الفيدرالى الامريكى - فيتو 

 

اجتماعات اللجنة الفيدرالية بالبنك المركزي الأمريكي

جدير بالذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي تجتمع 8 مرات على مدار العام للنظر في سعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفعا متتاليا لسعر الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

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