حملات مفاجئة لضبط التكاتك والسرفيس المخالفة بمحافظة الشرقية

قام العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور بمحافظة الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم

التحفظ على مجموعة من التكاتك

و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة بمنطقة القومية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

لجنة مكبرة بمنطقة الزراعة

كما قامت الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام بتشكيل لجنة مكبرة بمنطقة الزراعة، كذلك عمل منفذ على مدخل قرية الشوبك لضبط سيارات السرفيس المخالفة العاملة على خطوط المحافظات ومراكز وقرى المحافظة

عدم تجزئة الخطوط والالتزام بخط السير

وكذلك سيارات السرفيس الداخلي لمتابعة عدم تجزئة الخطوط الداخلية والتنبيه علي جميع السائقين بالإلتزام بسعة السيارة من الركاب وتعريفة الركوب المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للائحة التشغيل حيال السيارات المخالفة.

ضبط التوكتوك المخالف لخطوط السير

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اكد على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة للترخيص وخطوط السير كذلك التأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب المحددة لسيارات السرفيس

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