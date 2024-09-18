حملة للتصادق على زواج البادية بقرية نجع شيبانة برفح
نفذ فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، حملة للتصادق على زواج البادية، بقرية نجع شيبانة برفح بناء على توجيهات ومتابعة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
حملة للتصادق على زواج البادية بقرية نجع شيبانة برفح
وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة تنفذ تحت إشراف اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ومتابعة اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة رئيس اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة.
وأشارت سالم أن هذه الحملة تعد أول فاعلية من أنشطة مبادرة الرئيس السيسي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.
ولفتت سالم إلى أن الأنشطة تضمنت ندوة توعية لأهالي قرية نجع شيبانه بخطورة الزواج المبكر وأهمية التصادق على زواج البادية بالقرية، بجانب تنفيذ حملة للتصادق على زواج البادية بالمجان على نفقة المحافظة، بحضور مأذون الشيخ زويد ورفح الشيخ صبح راشد.
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