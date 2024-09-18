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النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من شرفة منزله بدائرة قسم أول سوهاج

مصرع طفل لسقوطه من
مصرع طفل لسقوطه من الطابق الخامس

صرحت نيابة قسم أول الجزئية بسوهاج بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الخامس بدائرة القسم ، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وقد رجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العمارات دائرة قسم أول 

كان قد تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث قسم أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص والتحرى تبين العثور على جثة طفل يدعى أحمد ح ا ح- سن 9 تلميذ ومقيم بذات العنوان بالطابق الخامس أختل توازنه وسقط أرضًا من شرفة شقة الأسرة.مما أدي إلي وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام  ، تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والوفاة نتيجة اختلال توازنه وسقوطه

وخلال التحقيقات  أفاد كل من:- 
والدة المتوفي هيام ع ع ص- سن 40 ربة منزل  و عم المتوفي  تاج ا ح ا- سن 44 موظف– ومقيمان بذات العنوان بمضمون ما سبق  ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط من علو 

 

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