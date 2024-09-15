أحمد الكحلاوي يحيي احتفالية قصور الثقافة بالمولد النبوي بالإسكندرية غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، احتفالية فنية بذكرى المولد النبوي الشريف، في السادسة مساء غد الإثنين على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

حفل أحمد الكحلاوي

ويحيي الحفل شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، بمشاركة فرقته الموسيقية، بتقديم مجموعة متميزة من الابتهالات والأناشيد الدينية، يسبقها افتتاح معرض فني يشارك به عدد من الفنانين السكندريين وهواة الفن التشكيلي في مجالات الرسم، التصوير الزيتي والفوتوغرافي، والخط العربي، وغيرها.

احتفالات قصور الثقافة بالمولد النبوي

الاحتفالية تقدم مجانا للجمهور، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي، ويضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع بين عروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني، الندوات والأمسيات الثقافية، والورش والمعارض الفنية.