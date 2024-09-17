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محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف (فيديو)

الليلة المحمدية،
الليلة المحمدية، ڤيتو

 شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، احتفالية "الليلة المحمدية" التي أقامتها المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية.

وقدّم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة، مُشيرًا إلى أن هذه المناسبة فرصة متجددة لإحياء سيرة الرسول الكريم، وأثنى على العرض المتميز للسيرة النبوية بعنوان "الليلة المحمدية"..

 

 ووجه محافظ الوادى الجديد، بمنح مكافأة مالية لفريق الموهوبين بالتربية والتعليم للأداء المتميز، وتنظيم رحلة لمركز الداخلة لإعادة عرضها بسينما موط، والتوسع في توزيعها للاقتداء بما تشمله من مكارم وخصال السيرة النبوية العطرة. 

وتضمن الحفل كلمة مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، بالإضافة للمديح والإنشاد الديني.

 

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