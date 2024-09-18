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محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 11حالات تعدي
إزالة 11حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

اكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة 

إزالة 12 حالة تعدى على أراض زراعية في الشرقية

ازالة 11 حالة تعدى وقطع المرافق

كما أسفرت الحملة التى قامت  بها الجهات والمشكلة من الزراعة والمحافظة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 756 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 16 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

الدولة لن تدخرجهدا فى مقاومة التعديات 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

 

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

استمرارتنفيذ الموجة الثانية المرحلة الثالثة للازالة

مؤكدا  إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها

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املاك الدولة المنازل المخالفة الأجهزة الأمنية الأجهزة التنفيذية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية

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