إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

اكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة

ازالة 11 حالة تعدى وقطع المرافق

كما أسفرت الحملة التى قامت بها الجهات والمشكلة من الزراعة والمحافظة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 756 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 16 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

الدولة لن تدخرجهدا فى مقاومة التعديات

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

استمرارتنفيذ الموجة الثانية المرحلة الثالثة للازالة

مؤكدا إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها

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