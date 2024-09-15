الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 10 حالات تعدي
إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعيةبمحافظة الشرقية-فيتو

قامت الأجهزة التنفيذية  بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 604 مترمباني و3حالات تعدي بمساحة 29 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 6 حالات تعد على 21 فدانا بمركز الحسينية في الشرقية

تنفيذ المرحلة الثالتة من الموجة 23لازالة التعديات 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

التصدى لاي محاولة بناء عشوائي 

 وقال محافظ الشرقية إن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ازالة 7حالات تعدى مساحة 604 مترمبانى قطع المرافق العامة المنازل المقامة بالمخالفة 29فدان تعدى على الاراضى الزراعية نطاق المحافظة محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

إزالة 6 حالات تعد على 21 فدانا بمركز الحسينية في الشرقية

إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 1354 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمدن الشرقية

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

ads

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية