إزالة 12 حالة تعدى على أراض زراعية في الشرقية
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمحافظة الشرقية قد قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.
الحملة تزيل 7 حالات و5 حالات بمساحات مختلفة
وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 682 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 20 فدانا و15 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
تنفيذ توجيهات الرئيس
أكد المهندس محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها .
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.