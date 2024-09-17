الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 12 حالة تعدى على أراض زراعية في الشرقية

إزالة 12 حالة تعدى
إزالة 12 حالة تعدى على الأراض الزراعية بمحافظة الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمحافظة الشرقية قد قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

الحملة تزيل 7 حالات و5 حالات بمساحات مختلفة 

 وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 682 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 20 فدانا و15 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

تنفيذ توجيهات الرئيس 

أكد المهندس محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها  .

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية المنازل المخالفة قطع المرافق محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

إزالة 6 حالات تعد على 21 فدانا بمركز الحسينية في الشرقية

إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

"أم الصابرين".. حادث قطاري الشرقية والمرض يخطفان من الحاجة عزة 4 أبناء وحفيدة.. وتتلقى العزاء والدعم من السيدة انتصار السيسي وتركي آل الشيخ (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية