إزالة 12 حالة تعدى على أراض زراعية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمحافظة الشرقية قد قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

الحملة تزيل 7 حالات و5 حالات بمساحات مختلفة

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 682 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 20 فدانا و15 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

تنفيذ توجيهات الرئيس

أكد المهندس محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها .