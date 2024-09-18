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حوادث

النيابة تحقق مع 3 متهمين بتصنيع أسلاك كهربائية مغشوشة بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع ثلاثة أشخاص متهمين بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر، وذلك للوقوف على نشاطهم.

 

ضبط مصنع بتهمة تصنيع أسلاك كهربائية مغشوشة لكبرى الشركات بمنشأة ناصر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها إسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها إسم الشركة المشار إليها- الأدوات المستخدمة فى التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة واستخدام علامة تجارية لغش جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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