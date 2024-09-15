الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل قتل شابا في منشأة ناصر

المشدد 15 سنة لعاطل،
المشدد 15 سنة لعاطل، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل شاب تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة في منشأة ناصر.

 

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين، وسقوط شاب غارقا في دمائه وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين عاطل وعامل بدائرة القسم ووفاة شاب


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل.

 

وبمواجهته اعترف باطلاق عيار ناري أصاب المجني عليه عن طريق الخطأ والذي اودي بحياته في الحال دون قصد.

وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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