الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط عامل تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل تحرش بـ سيدة أجنبية فى أحد شوارع بمنطقة المعادى.

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تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (شخصين، سيدة "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بتضررهم من أحد الأشخاص يستقل "دراجة نارية" لقيامه بالتحرش بالسيدة حال سيرها بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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تحرش قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة

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