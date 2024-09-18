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دين ودنيا

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

اللهم إيمانا كإيمان
"اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"، فيتو

مرَّ الإمامُ فخرُ الدين الرازي يوما على امرأةٍ عجوز وهو في أحد شوارع مدينة "نيسابور"، وكان تلاميذه يمشون وراءه بالعشرات، يدونون كل كلمة يقولها، فتعجبت العجوز من علو مقام هذا الرجل، فسألت أحد تلاميذه: يا بني من هذا ؟!
فغضب التلميذ غضبا شديدا، وقال أما تعرفينه ؟! إنه العالم العلامة الإمام الرازي الذي أتى بألف دليل على وجود الله تعالى.

"أفي الله شك" ؟!

فضحكت العجوز، وقالت قولتها التاريخية: "يا بني لو لم يكن عنده ألف شك، ما أجهد نفسه في أن يأتي بألف دليل، "أفي الله شك"؟!
فلما بلغ الإمام الرازي كلام العجوز، قال كلمته المشهورة: "اللهم ارزقني إيمانا كإيمان عجائز نيسابور".

من هو الإمام الرازي؟!

والرازي هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، ويُكنّى بأبي عبد الله الرازي، ويلقب بفخر الدين.
ولد الإمام فخر الدين الرّازي في شهر رمضان من سنة أربع وأربعين وخمسمئة من الهجرة، ونشأ الإمام الرازي في بيت علمٍ، فقد كان والده من كبار علماء المذهب الشافعي.

وكان أبوه من أشهر علماء الري ومن أبرز خطبائها، ومن مؤلفاته، رحمه الله، كتاب "غاية المرام في علم الكلام"، وهو مؤلفٌ في الفقه وعلم الكلام، وقد تميّز والد الإمام الرازي بفصاحة اللسان، وقد كان أديبًا، محدثًا، وفي كنف هذه القامة العلمية نشأ الإمام فخر الدين الرّازي ابن ضياء الدين، فقد كان ابنًا له وتلميذًا.

عاش الإمام فخر الدين الرّازي فى عصر نشطت فيه الحركة العلمية والفكرية والثقافية؛ بسبب اهتمام وتنافس الحكام ببناء المدارس، وتشجيع العلماء، واقتناء الكتب.

في علم الكلام والتفسير

نبغ الإمام فخر الدين الرّازي، رحمه الله، في عصره، وبرع في عددٍ من الجوانب العلميّة، فقد كان متكلمًا بارعًا، فبرع في علم الكلام المنتشر في عصره، وكان متميزًا في علم التفسير، فقد طوّع تفسيره للقرآن الكريم.

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وذلك لما برع به من العلوم الشرعيّة، من علوم اللغة، والعلوم العقلية، وعلم الكلام الذي كان إمامًا فيه، وكانت مكانة الإمام فخر الدين الرّازي رفيعةً وعاليةً في زمانه، فقد كان يقصده العلماء وطلاب العلماء من كل البلاد.

ترك الإمام فخر الدين الرّازي مؤلفات نفيسة في أكثر من باب فقد كان شغوفًا بالتأليف، ومن أشهر مؤلفاته ما تركه في علم التفسير، وهو كتاب "مفاتيح الغيب".

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الإمام فخر الدين الرازي مدينة نيسابور المذهب الشافعي شهر رمضان علوم اللغة كتاب مفاتيح الغيب

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