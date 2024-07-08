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في ثالث محطات جولته بجنوب شرق آسيا، شيخ الأزهر يغادر تايلاند متوجهًا إلى إندونيسيا

شيخ الأزهر يغادر
شيخ الأزهر يغادر تايلاند متوجهًا إلى إندونيسيا

غادر فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين، مملكة تايلاند متوجهًا إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسميَّة تستغرق عدة أيام.

زيارة شيخ الأزهر إلي إندونيسيا

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة  الإمام الأكبر في إندونيسيا عددًا من المسئولين، في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وبرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، ومعروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسي. 

بالإضافة إلى عدد من المسئولين والقيادات الدينية، كما تتضمن الزيارة العديد من الفعاليات التي تستهدف تعزيز التواصل مع كافَّة مكونات المجتمع الإندونيسي.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر اليوم الاثنين زيارة فضيلته الرسمية إلى تايلاند، التي التقى خلالها جلالة ملك تايلاند ورئيس الوزراء، وكذلك رئيس البرلمان التايلاندي، وعددًا من القيادات والمسئولين والجالية المسلمة في تايلاند، وذلك في ثاني محطات جولة فضيلته إلى جنوب شرق آسيا، التي تشمل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

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