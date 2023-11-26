الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

صدور كتاب "الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف" لحسام شاكر

كتاب الموجز اللطيف،
كتاب الموجز اللطيف، فيتو

صدر حديثا عن دار الرازي للنشر، كتاب "الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف" للدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

كتاب الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف 

ويتناول الكتاب العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وأسماء أشهر خريجي الأزهر خلال ١٥٠ عامًا، وأهم الأروقة والمضايف العلمية التي يمكن أن يستفيد منها الطالب الوافد إلى الأزهر.

كما يتضمن الكتاب ملخصًا للعلاقات المصرية الإندونيسية بالتركيز على الرحلات العلمية الأزهرية التي وثقت العلاقات بين البلدين، حيث يسرد تاريخ العلاقات بين البلدين منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا.

Advertisements

ويلقي الكتاب الضوء على أشهر الخريجين في كليات البنين والبنات الذين صار لهم تأثير في إندونيسيا، كما يوضح الكتاب أهم الرسائل العلمية وأسماء الباحثين الذين حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، كما يذكر  أسماء الخريجين الذين حصلوا على درجة الليسانس أو البكالوريوس. 

ويستعرض الكتاب زيارات شيوخ الأزهر لإندونيسيا، وجهود مصر في دعم الاعتراف باستقلال إندونيسيا، وقصة تطور اتحاد طلاب إندونيسيا في مصر منذ نشأته حتى الآن، وأوجه التشابه بين مصر وإندونيسيا في العادات والتقاليد وأشهر قصص الزواج بين المصريين والإندونيسيين. 

سفير إندونيسيا بالقاهرة 

وقال الدكتور لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة في مقدمته للكتاب: "أقدم أخلص الامتنان وأسمى التقدير إلى مؤلفه، لأن هذا العمل الوثائقي سيفيد حقًا إفادة وإسهامًا للجيل القادم من البلدين إندونيسيا ومصر، كونه يلخص مسيرة العلاقات العلمية بداية من عام 1850م إلى يومنا الحالي، كما تناول قصة النضال لطلاب إندونيسيا طوال دراستهم في مصر، ودور خريجي الأزهر في إندونيسيا، تلك القيم التي يجب على الطلاب أخذها والمحافظة عليها  في المستقبل وأن هذا الكتاب يبين إسهامات أبرز خريجي الأزهر في إندونيسيا الذين يتولون العديد من المناصب العليا في مختلف المجالات: السياسية والأمنية،والاجتماعية والثقافية، والدينية، والبيروقراطية، والتعليم، والاقتصاد، والتجارة". 

واستكمل السفير الإندونيسي: "بصدور هذا الكتاب إلى القراء، فإنني على يقين من أنهم سيتعرفون على أعمال علماء الأزهر الذين تميزوا بفهم صحيح  الدين، وأسهموا في نهضة إندونيسيا، وتقوية العلاقات بين البلدين". 

قصور الثقافة تصدر كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للجبرتي

إبراهيم عبد المجيد يعلن عن إصدار رواية جديدة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتاب الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف سفير اندونيسيا بالقاهرة الدكتور حسام شاكر كلية الاعلام جامعة الازهر جامعة الأزهر الدكتور لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة

مواد متعلقة

إبراهيم عبد المجيد يعلن عن إصدار رواية جديدة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

عميد إعلام الأزهر: الخطاب الديني يتأثر بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

رانيا يوسف: لو بنتي قررت تعيش المساكنة مع شاب مش هامنعها

إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيًا

جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الواكس

وزير التعليم يكشف موعد تعيين الدفعة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مايوركا بهدف

تظاهرة في كندا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بتخطى الأزمات وخير كثير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية