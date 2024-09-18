مسيرة احتفالية لانطلاق فعاليات مبادرة "بداية" بالدقهلية

تقدمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مسيرة إحتفالية بانطلاق فعاليات اليوم الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من محافظة الدقهلية، من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مرورًا بشارع الجيش وتنتهي بمدخل مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

جاءت الفعالية بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور حاتم الجندى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ونهى فهمى نائب رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وعدد من مديرى الإدارات الفرعية، والاخصائيين بالإدارة العامة لتنمية النشء.

مسيرة 150 طليع وطليعة

هذا بالإضافة إلى مشاركة فى المسيرة لـ 150 طليع وطليعة من المراحل السنية من 8 إلى 17 سنة من الشعب التجريبية والتخصصية من (عروض رياضية، كشافة، أشبال، زهرات، مرشدات، الشعب فنية كورال، مسرح، موسيقى نحاسية، فن تعبيري، ابتكارات علمية، منتدي ثقافي، هوايات رياضية، فتيات ريحانة، شعب التوجيه والتأهيل المهني) من مراكز الشباب.

مبادرة حياة كريمة كانت بداية الانطلاق لمبادرة بداية لبناء الإنسان

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال المسيرة، أن مبادرة "بداية" أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحاديث كثيرة سابقة، وهي استكمال لمبادرات نفذت علي الأرض، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت بداية الانطلاق لمبادرة بداية لبناء الإنسان، وما كنا لنتمكن من إطلاق مبادرة جديدة لبناء الإنسان، إلا إذا كان لدينا بنية تحتية جيدة من مدارس وملاعب رياضية وقصور ثقافة ومسارح في جميع المحافظات.

بداية تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة مركز أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتى تستمر فعاليتها على مدار "100 يوم"، تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

تأتي إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.