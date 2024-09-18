البنك المركزي: قروض القطاع العائلي تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مايو 2024

البنك المركزي المصري ، أظهرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تحقيق إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية، طفرة حيث سجلت 1.011 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 933.327 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 78.217 مليار جنيه.

إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية

وكشف البنك المركزي في تقرير النشرة الإحصائية الشهرية، عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية لتصل إلى 987.422 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 918.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 69.148 مليار جنيه.

إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة الأجنبية

كما صعد إجمالي قروض القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 24.122 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل ما يعادل 15.05 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة تعادل 9.1 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام.

أضاف أن قروض القطاع العائلي استحوذت على أكثر من 14.6% من إجمالي قروض القطاع المصرفي الحكومية وغير الحكومية البالغة 6.898 تريليون جنيه.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة محفظة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 7.014 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لتسجل 11.839 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 1.7 تريليون جنيه.