الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي: قروض القطاع العائلي تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مايو 2024

البنك المركزى
البنك المركزى

البنك المركزي المصري ، أظهرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تحقيق إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية، طفرة حيث سجلت 1.011 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 933.327 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها  78.217 مليار جنيه.

إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية 

وكشف البنك المركزي في تقرير النشرة الإحصائية الشهرية، عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية لتصل إلى 987.422 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 918.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 69.148 مليار جنيه.

 

إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة الأجنبية

كما صعد إجمالي قروض القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 24.122 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل ما يعادل 15.05 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة تعادل 9.1 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام.

أضاف أن قروض القطاع العائلي استحوذت على أكثر من 14.6% من إجمالي قروض القطاع المصرفي الحكومية وغير الحكومية البالغة 6.898 تريليون جنيه.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة محفظة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 7.014 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لتسجل 11.839 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 1.7 تريليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقتصاد العملات الأجنبية القروض الممنوحة للقطاع العائلي العملة المحلية النشرة الاقتصادية نشرة الاقتصاد البنك المركزى المصرى البنك المركزى اقتصاد العملة الاجنبية

مواد متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

تراجع سعر الجنيه الذهب محليا قبل قرار الفيدرالى الأمريكى اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

تراجع أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ختام التعاملات

الأكثر قراءة

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

تفاصيل مفاوضات قناة الأهلي مع سيد عبد الحفيظ لتقديم برنامج رياضي

بلاغ جديد للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

معلومات عن صاروخ الحوثي الذي نجح في ضرب عمق إسرائيل (إنفوجراف)

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

من 250 قرشًا لـ 150 جنيها، رحلة صعود أسعار أنبوبة البوتاجاز خلال 33 عاما

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

المزيد

انفوجراف

معلومات عن صاروخ الحوثي الذي نجح في ضرب عمق إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية