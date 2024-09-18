المركزي المصري: 11.839 تريليون جنيه ارتفاعا في ودائع العملاء بالبنوك بنهاية مايو

البنك المركزى المصرى، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لتسجل 11.839 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 1.7 تريليون جنيه.

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النشرة الإحصائية للبنك المركزي

جاء ذلك، من خلال النشرة الإحصائية للبنك المركزي، كما كشفت عن انقسام الودائع إلى ودائع حكومية بقيمة 2.621 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية وسجلت 9.218 تريليون جنيه.

وأفادت النشرة بانقسام الحكومية للودائع إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.110 تريليون جنيه وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 511.319 مليار جنيه، وفيما يخص الودائع غير الحكومية فأنقسمت إلى 6.740 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.477 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

المركزي: مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر، وتحديدا بداية من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.

البنك المركزى - فيتو

الدين الخارجي لمصر

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.

وكشفت بيانات البنك المركزي، الصادرة اليوم، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.

كما أوضح البنك المركزي سداد 8.255 مليار دولار من بداية يناير وحتى مارس 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر 2023.

وفي سياق متصل، تراجعت قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر حيث سجل 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيه 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار.

حجم ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي

وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر اليوم، أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري شكّلت نحو 43.9% من هذا الرصيد، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.