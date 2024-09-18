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ثقافة وفنون

البحث عن الذات في "الرحلة صفر" على مسرح السامر

عرض الرحلة صفر، فيتو
عرض الرحلة صفر، فيتو

واصل مسرح السامر بالعجوزة، استقبال عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ 20، حيث شهد مساء أمس الثلاثاء، تقديم العرض المسرحي "الرحلة صفر"، ضمن فعاليات المهرجان الذي تحمل دورته اسم الفنان الراحل زكريا الحجاوي، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

عرض الرحلة صفر 

العرض لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف وإخراج أكرم الدهشوري.

 وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يتجهون إلى الصحراء في رحلة بحثا عن الذات وهناك يتم فقدهم، لتصبح الرحلة بمثابة اختبار ونقطة رجوع إلى الصفر.

أبطال عرض الرحلة صفر 

"الرحلة صفر" أداء: كرم عبد الرازق، سجدة أشرف، ياسمين سعيد، بدر الدين أحمد، ريهام أسامة، عبد الرحمن عبد العليم، بوسي حسين، عبد الرحمن مصطفى، حازم مانجا، ساندرا رمسيس، بسنت الإسلامبولي، محمد خيري، سلمى سراج، بشرة محمد، نورة موسى، وسهى حاتم.

العرض ماكياج رهف الصيام، دراما حركية أحمد برعي، إضاءة أسامة حربي، إعداد موسيقي محمد الوريث، تنفيذ موسيقي رضوى أحمد، مساعد مخرج كمال الدين كمال، ومخرج منفذ أسامة ناجي.

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