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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر مسرحية محمد صبحي الجديدة «فارس يكشف المستور»

محمد صبحي. فيتو
محمد صبحي. فيتو

أيام قليلة ويطلق الفنان الكبير محمد صبحي  أحدث عروضه المسرحية وهي التي تأتي معنونة بــ "فارس يكشف المستور " المقرر انطلاقها علي مسرح مدينة سنبل بداية من 19 سبتمبر الجاري.

تندرج تحت العروض الكوميدية الغنائية، وهي من أشعار وأغاني عبدالله حسن، وتلحين وتوزيع  شريف حمدان. 

وتشارك خلالها الفنانة ميرنا وليد مع الفنان محمد صبحي للمرة الأولى في عمل مسرحي. 

ونستعرض فئات أسعار تذاكر مسرحية محمد صبحي الجديدة من الأدنى إلى الأعلى من حيث الفئة: الأخيرة بــ 200 جنيه، تليها 300 جنيه، ثم 500 جنيه. 

فيما تأتي الفئات الأعلى بــ700 جنيه، 1000 جنيه، والفئة الأولي تأتي بــ 1200 جنيه. 
 

تفاصيل مسرحية محمد صبحي الجديدة 

وبدأت ميرنا وليد التحضيرات لمسرحية فارس يكشف المستور، المقرر عرضها قريبا علي خشبة مسرح مدينة سنبل مع الفنان محمد صبحي.

ومن ناحية أخرى عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته في وقت سابق بإعادة تقديم عرضه المسرحي "عائلة ونيس" من فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى، وذلك على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمد صبحي في تصريحات على هامش تقديم العرض: "ببقى سعيد جدا بالمشاريع المسرحية التي تقام في المدارس، الطلبة قدموا العرض وهم بيحبوه ومؤمنين بقضاياه". 

وتابع: "عروض المدارس لابد أن لا تزيد عن ساعة و١٠ دقائق، كما يجب على فرق المسرح بالمدارس تقديم عروض وأعمال الستينيات والسبعينيات ويعيدوا هذه الأعمال من جديد على المسرح". 

وأضاف محمد صبحي: "كنت مرعوب إن المدارس يغزوها التيك توك وكنت مرعوب إن الانحلال والتفاهات يكون لها الريادة في مصر، لا مبقتش الريادة ولا حاجة.. وهناك دول تستغل التفاهة والسخف في فننا وتقدمه للعالم كله". 

عرض عائلة ونيس 

وكان فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى قد قدم في وقت سابق  عرض "عائلة ونيس" والمأخوذ عن العرض الشهير للفنان محمد صبحي، كما تم الاحتفاء بصناع العرض بعد تقديمه على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون.

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