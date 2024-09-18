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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة بيع الحشيش والاستروكس بالقليوبية

ضبط متهمين بالقليوبية،
ضبط متهمين بالقليوبية، فيتو

ألقت مديرية أمن القليوبية  القبض على 3 عناصر إجرامية يقومون بإعادة تدوير الحشيش والاستروكس لبيعه وترويجه بدائرة مركز شرطة الخانكة وضبط بحوزتهم 16 كيلو مخدرات متنوعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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بإعادة تدوير وتصنيع مخدر الإستروكس والحشيش بالقليوبية
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث المخدرات بورود معلومات تفيد قيام 3 عناصر إجرامية بينهم اثنين لهما  معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإعادة تدوير وتصنيع مخدر الإستروكس والحشيش الإصطناعى والاتجار بهما، للترويج على المتعاطين.
 

تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات قامت القوة بمداهمة الوكر وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهم 10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس و4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو و1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وعدد من الأقراص والامبولات المؤثرة ولتر من الكيتامين المخدر ومجموعة من خامات وأدوات التصنيع و3 قطع سلاح أبيض وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 15,220 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

 

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