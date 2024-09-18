رئيس مياه القناة: استمرار الصيانة الدورية لمحطات الإقليم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي استمرار أعمال الصيانة الدورية لمحطات المياه ورفع الصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وذلك طبقا للخطة الموضوعة، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الي الاستمرار في أعمال نظافة ودهان وتجميل المحطات.

متابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الصيانة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة لتنفيذ أعمال أحلال وتجديد وصيانة محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي ورفع كفاءتها بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا للخطة الزمنية الموضوعة بتوقيتات محددة للانتهاء من باقي الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة أعمال الصيانة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بصفة مستمرة مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال تلك الفترة من فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

تنفيذ خطط مأمونة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، تنفيذ خطط مأمونية وسلامة مياه الشرب وآمان تداول الصرف الصحى، للحد من المخاطر الصحية والبيئية واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية، وضرورة استكمال أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة.

متابعة أعمال الحملات

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع أعمال الحملة الموسعة لعملية دهان الأسوار والبلدورات، وتهيئة الأرضيات والنظافة العامة، بجميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي من أجل الحفاظ علي المظهر العام سواء محطات مياه الشرب او رفع الصرف الصحي.



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