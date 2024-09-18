رئيس صندوق تنمية الصادرات: دراسة تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ

أعلنت أماني الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه سيتم إخطار المجالس التصديرية خلال الأسبوع القادم بقوائم الشركات التي من المقرر أن تتجه للصندوق لاستلام الاكواد الخاصة للتسجيل والدخول علي نظام الصفحة الرئيسية للصندوق تمهيدا لدخول الميكنة الجديدة للصندوق حيز التنفيذ الفعلي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

أكثر من خمس جهات تتولي تحليل عينات المواد الخطرة

وقال جون وديع بشاي عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان هناك أكثر من خمس جهات تتولي تحليل عينات المواد الخطرة مما يعد تكلفة مرتفعة علي الشركات التي تقوم بدورها بدفع الضرائب.

وتابع انه من المفترض أن تقوم الضرائب بدفع الرسوم لهذه الجهات وليس الشركات التي تتحمل الكثير من المصاريف ، مشيرا إلي أهمية تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ حتي يتم تخفيف الأعباء عن الشركات.

وقالت أماني الوصال ان هذه المشكلة جماعية يتضرر منها معظم الشركات من أعضاء المجلس والمجالس الاخري ، لافتة إلي أنه يجرى حاليا دراسة تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ وانها تأمل ان يتم تطبيقه قريبا لخفض حجم المصاريف التي تتكبدها الشركات كجزء من تكلفة الانتاج.