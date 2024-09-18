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حوادث

ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش فى الخانكة

متهمون
متهمون

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، فى ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش الصناعى فى الخانكة.

وضبط 3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الإصطناعى" والاتجار بهما.

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وعثر بحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة مكافحة المخدرات

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