ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش فى الخانكة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، فى ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش الصناعى فى الخانكة.

وضبط 3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الإصطناعى" والاتجار بهما.

وعثر بحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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