ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش فى الخانكة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، فى ضبط مصنع لتصنيع مخدرى الإستروكس والحشيش الصناعى فى الخانكة.
وضبط 3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الإصطناعى" والاتجار بهما.
وعثر بحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.