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اقتصاد

التصديري للصناعات: 4 مليارات دولار صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن بدء تعافي قطاعاته  وتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت صعوبات  بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي ثم تطور الأمر لتوقف اهم المصانع عن الإنتاج بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وكذا  تأثر إنتاج صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية نتيجة لعدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

 

بنود صادرات الصناعات الكيماوية

 

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس خلال اجتماع  عقده مجلس إدارة المجلس ان معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية قد شهدت  نموا إيجابيا نتيجة للإقبال الشديد من الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع  وأبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط

وأوضح أنه بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى ما قيمته 4مليار دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية والتي بلغت حوالي 20.4مليار دولار 

وتابع أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا  إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض7%  

قال  انه بلغت صادرات القطاع لأكبر 10 دول ما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو11%مقارنة بنفس الفترة لعام 2023لتمثل58%من إجمالي صادرات القطاع للعالم.

صادرات بلغت 368.95مليون دولار

وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95مليون دولار يليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87مليون دولار ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7مليون دولار تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206مليون دولار ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43مليون دولار ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3مليون دولار وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54مليون دولار 

أوضح أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا، السعودية، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو  8% والمغرب  44%.

وكشف عن تحقيق اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753مليار دولار تمثل حوالي 45%من إجمالي صادرات القطاع وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد408 شركة مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من عام2023 ومن المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8مليار دولار.

وأوضح ابو المكارم ان معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية  المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024)وهو 8% 

 

العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة 

ورصد  أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحة ومعلنة لأسعار الطاقة فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

 

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الصناعات وزارة الصناعة الصناعات الكمياوية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

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