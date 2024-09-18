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وزير الإسكان يشدد على تعظيم الاستفادة من الأصول بالمدن الجديدة

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الدور المؤثر الذي يقوم به قطاع التنمية وتطوير المدن، وتقييم الوضع الراهن ورفع مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، وحوكمة وضبط الإجراءات، لإنجاز مختلف المهام المنوطة بالقطاع بشكل محكم تمامًا، موضحًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة سير العمل بالقطاع، وتقديم كل الدعم له، لمواصلة الجهود المبذولة لتنمية المدن الجديدة.

كما وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تكثيف عمل لجان القطاع المختلفة للمتابعات الميدانية لموقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والتنموية ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، وكذا وضع معايير محددة لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة، واختيار أفضل الشركات المتخصصة، والمتابعة الميدانية الدورية لتقييم أدائها، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والتحرك العاجل والسريع لمواجهة التحديات والمشكلات والتصدى لها، والعمل على حلها، والمتابعة المستمرة لسير العمل بمختلف المجالات بأجهزة المدن الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل بقطاع التنمية وتطوير المدن، لسرعة إنهاء الإجراءات ودفع معدلات الإنجاز، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات يتم العمل على تحقيقها، بجميع محاور عمل القطاع (المرافق - الإسكان والخدمات - التنمية)، وتسخير كل الجهود لتحقيق المستهدفات بتلك المحاور، وتعظيم دور اللجان الفرعية في المدن الجديدة، من أجل سرعة إنجاز مختلف الأعمال.

كما شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التوجيه الجيد للطاقات البشرية وإعادة توزيعها طبقًا لاحتياجات العمل، وتعظيم الاستفادة من جميع الأصول والمعدات والمهمات بالمدن الجديدة، والحفاظ عليها، وحسن استغلالها، مؤكدًا أهمية دور لجان المتابعات الميدانية لرصد الوضع الراهن بالمدن الجديدة، ووضع حلول ومقترحات للمشكلات، وإجراءات تصحيحية، ومتابعة تنفيذها للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة.

واختتم وزير الإسكان لقائه مع مسئولى قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة الوطن والمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أمين غنيم، جهود قطاع التنمية وتطوير المدن، لرصد ومتابعة مستوى الأداء بالمدن الجديدة، وتقييم أداء الشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة، وخطط إنهاء المشروعات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها، وكذا دراسة الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان فى هذا الشأن.

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