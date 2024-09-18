مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة دمياط الجديدة

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، الأحد المقبل، مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة دمياط الجديدة.

وتطرح الوزارة للبيع بالمزاد ١٥ محلا تجاريا، و٤ وحدات إدارية بأسفل العمارات السكنية تتضمن ٦ محلات بمشروع سكن مصر جنوب حي ١ )، و٦ محلات بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣، و٣ محلات بسكن مصر غرب جامعة دمياط)، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر جنوب حي ١ )، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣ ).

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.