الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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التنظيم والإدارة ينتهي من التعامل مع 15 ألف مستند إلكتروني عبر «التواصل الرقمي»

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 15035 مستندا إلكترونيا استقبله من 211 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي التي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

وذكر الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، ثم يقوم بتسليم ممثل كل جهة متطلبات التواصل وهى حاسب آلي محمول (Laptop) وماسح ضوئي (Scanner) و(Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدمين.

 

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