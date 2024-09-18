الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل التوصيات البرلمانية للحكومة لإنعاش قطاع الاتصالات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الحكومة بسرعة إنهاء مشروع إحلال الكابلات الفايبر، واشتملت توصيات لجنة الاتصالات حول برنامج الحكومة على ضرورة تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لاسيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.

 

أهمية برامج تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي

 

وطالبت باقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم والتوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخاطب طلاب البرامج والنشء.

 

كما طالبت بتشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها.

 

وطالبت بإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع، لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية، باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

 

قياس جودة شبكات المحمول 

 

كما طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، ومراقبة الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام وسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

 

وطالبت أيضا بإطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار وسرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة والتنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.

 

أسباب التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات

 

وطالبت بدعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور ورفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

 

كما طالبت بضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما وإسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم وإصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استخدامات الذكاء الاصطناعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التسوق الالكترونى الهواتف المحمولة الذكاء الاصطناعي الخدمات الرقمية الشركات المخالفة النصب الالكترونى تصدير الخدمات الرقمية حرية تداول المعلومات خدمات تكنولوجيا المعلومات قانون حرية تداول المعلومات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

مواد متعلقة

مع قرب عودة النواب للانعقاد، من يحق لهم تقديم مشروعات القوانين وتعديلها؟

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

ضوابط إسقاط عضوية النواب بعد العرض على لجنة القيم

كل ما تريد معرفته عن التزام مجلس النواب بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

تفخيخ 5 آلاف جهاز، مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حادث البيجر

أول تعليق من روسيا على تفجير أجهزة بيجر في لبنان

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

المركزي: مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

بعد اتهامه بالتحرش، من هو الشيخ صلاح الدين التيجانى؟

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

حقيقة تولي فيريرا منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

الطريقة التيجانية تتبرأ من الشيخ صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

المزيد
الجريدة الرسمية