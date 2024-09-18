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انطلاق قطار دوري الجمهورية للشباب اليوم

دوري الجمهورية للشباب,
دوري الجمهورية للشباب, فيتو

دوري الجمهورية للشباب، تنطلق اليوم الأربعاء، مسابقة دوري الجمهورية للشباب لكرة القدم مواليد 2005 موسم 2024-2025.

ويشارك في دوري الجمهورية لأندية القسم الأول، فرق الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت والنجوم وبتروجت والجونة والاتحاد السكندري وفاركو وحرس الحدود وزد وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي والمقاولون وبروكسي.

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري الجمهورية للشباب 2005 

وتنطلق مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005 اليوم في تمام الثالثة والنصف عصرا بمواجهات مودرن سبورت ضد النجوم، وبتروجت ضد الجونة، والاتحاد ضد فاركو، وحرس الحدود ضد الزمالك، وزد ضد طلائع الجيش، وسيراميكا ضد سموحة، وبيراميدز ضد غزل المحلة، والإسماعيلي ضد القناة، والأهلي ضد إنبي، والمقاولون ضد بروكسي.

 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب القسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

 

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-
 

المرحلة الأولى:
تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقا بإجمالي عدد (۱۹) جولة
 

المرحلة الثانية:
الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

 


وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى
وبنفس حالات الإنذار والطرد.
 

نظام بطولات  الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.


الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-
النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.


في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

 

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

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