سيدي ندياي يظهر مع زمالك 2005 أمام طلائع الجيش بدوري الجمهورية

أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

قائمة زمالك 2005 أمام حرس الحدود



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حمادة، أحمد جمال، مؤمن وائل.

خط الدفاع: علي عبد المجيد، عبد الرحمن علي "حماني"، أحمد مُنصر، حسن أبو المعاطي، هاني ياسر، محمد إبراهيم، علي نوفل.

خط الوسط: إبراهيم ممدوح، يوسف الفرنسي، السيد أسامة، يوسف أحمد، عبد الرحمن كمال "مُرجن"، محمود عصام الحصري، أحمد خضري.

الهجوم: سيدي ندياي، عمار ياسر، أنس وائل، أحمد خالد السمبوك، أحمد نيازي.

سيدي ندياي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولمشاهدة فيديو تقدم سيدي ندياي اضغط هنا.

وكان السنغالي سيدي ندياي قد اجتاز الكشف الطبي

وتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.