شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالعريش، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية.

محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"



وأكد المحافظ علي أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، تأتي فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أنه ترتكز المبادرة أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التي تجري علي أرض المحافظة.



وتتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.