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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا

تشكيل باريس سان جيرمان
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة جيرونا

دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره جيرونا اليوم الأربعاء، في افتتاح مشواره بالدور الأول من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة جيرونا


في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري- فابيان رويز- جواو نيفيس.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي- ماركو أسينسيو- باركولا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

 ومن المقرر أن تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وكان يويفا قرر إجراء تعديلات جذرية على هيكل دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك 36 فريقا بدلا من 32، في النسخ السابقة، ويلعب كل فريق ضد 8 فرق مختلفة في مرحلة الدوري، بدلا من خوض 6 مباريات ضد 3 فرق، بدور المجموعات، في النسخ السابقة.

ويتأهل أول 8 فرق الأعلى نقاطًا في الدوري لدور الـ16 مباشرة، بينما أصحاب المراكز من 9 وحتى 24 يخوضون مواجهات خروج المغلوب بنظام ذهاب وإياب وفقًا لما تحدده القرعة.

ويتأهل من مرحلة الإقصاء 8 أندية ستواجه الـ8 أندية الأخرى في دور الـ16، لتستمر البطولة بنظامها القديم بداية من دور الـ16 وحتى النهائي.

دوري أبطال أوروبا، صافرة ألمانية تدير مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

صدمة في باريس سان جيرمان قبل انطلاق مشوار دوري أبطال أوروبا

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