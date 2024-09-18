دوري أبطال أوروبا، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يستضيف مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "الاتحاد" في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جريمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.



موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان



تذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج وفينورد وسبورتنج لشبونة وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا.



وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

وإنتر ميلان تعادل بهدف لمثله أمام مونزا في منافسات الدوري الإيطالي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط خلف المتصدر أودينيزي بفارق نقطتين.