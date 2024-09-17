قمر الذرة، أول قمر عملاق فى 2024 يزين السماء في فجر الأربعاء

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد اكتمال قرص القمر، حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة في 18 سبتمبر، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

قمر الحصاد

ويشرق القمر بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الذرة" أو "قمر الحصاد" لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث قرب الاعتدال الخريفي أيضا.



القمر العملاق