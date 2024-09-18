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محافظات

إصابة 4 بينهم سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بواحة باريس في الوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

أصيب 4 أشخاص، بينهم سيدة، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي. 


تبين انقلاب سيارة ملاكي بجوار مدخل قرية "المكس البحري" جنوب مدينة باريس بطريق " باريس – لأربعين"، أسفر عن إصابة كل من علاء عويس محمد، 27 عامًا، محمد رفعت عبد الفتاح، 24 عامًا، فايزة باريس ساسي، 60 عامًا، عويس محمد عويس، 57 عامًا وجميعهم مقيمون بمركز باريس. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي والتي نقلتهم لمستشفى الخارجة التخصصي. 


تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتولت معدات الوحدة المحلية لمركز باريس بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق " باريس – درب الأربعين".

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